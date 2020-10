Xbox Series X e Series S: il nuovo trailer è spettacolare e a base di Halo Infinite

Come promesso, Microsoft ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Xbox Series X e Series S davvero spettacolare e tutto a base di Halo Infinite. È intitolato "Us Dreamers" e fa suo lo slogan "Power Your Dreams".

Il video mostra un ragazzo. interpretato da Daniel Kaluuya (Get Out, Black Panther) che, indossate delle cuffie e piazzatosi davanti a un televisore con la nuova console di Microsoft, viene proiettato nel mondo di Master Chief e soci. Come potete vedere, la computer grafica è davvero di altissimo livello. Nulla di nuovo viene svelato sulla console e i suoi giochi, ma trattandosi sostanzialmente di un grosso spot non ci si poteva attendere altro. Il brano musicale del video è No Ordinary di Labrinth.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che l'uscita di Xbox Series X e Series S è fissata per il 10 novembre in tutto il mondo, Italia compresa. I due modelli costeranno rispettivamente 499€ e 299€. Proprio oggi è stata svelata anche la data d'uscita di The Medium, uno dei primi giochi esclusivi per la console. Halo Infinite, invece, non ha ancora una data d'uscita ufficiale.