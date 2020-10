Xbox: DTS:X e DTS Headphone:X sono disponibili per tutti gli insider

Ad un mese dall'uscita di Xbox Series X|S, tutti gli utenti insider di Xbox One possono da oggi scaricare l'app DTS Sound Unbound. Per chi non la conoscesse, si tratta di quel software in grado di abilitare DTS:X su tutti i device HDMI compatibili e DTS Headphone:X su tutte le cuffie collegate alla console di Microsoft.

La tecnologia DTS:X è la risposta della compagnia americana ad Atmos di Dolby. Si tratta di un sistema in grado di collocare "spazialmente" il suono all'interno di un ambiente in 3D e di riprodurlo in modo che sembri arrivare dalla medesima posizione. DTS Headphone:X usa un algoritmo in grado di studiare il suono stereo e riprodurlo attraverso 12 canali binaurali, così da dare all'ascoltatore la sensazione di essere avvolto dal suono.

L'app DTS Sound Unbound darà modo a tutti i possessori di Xbox One (e di Xbox Series X|S quando usciranno) di godere di queste tecnologie, in grado di migliorare drasticamente la qualità del sonoro, soprattutto con un paio di cuffie nelle orecchie.

Coloro che hanno installato l'aggiornamento Beta e Delta 2010.200923-0000 pubblicato a fine settembre potranno scaricare e utilizzare una versione preliminare dell'app DTS Sound Unbound, così da aiutare Microsoft e DTS a migliorare l'esperienza prima della pubblicazione grazie al questionario finale.

Secondo voi basteranno DTS Sound Unbound e l'app Dolby Atmos per rivaleggiare il Tempest Engine di PS5? Il sonoro è un elemento che andrà ad incidere sulla vostra scelta?