PlayStation Now, ottobre 2020

PlayStation Now vede l'arrivo a ottobre 2020 di diversi nuovi giochi per PS4. Si parte dell'inquietante scenario post-apocalittico di Days Gone al carico nostalgico del remake di MediEvil, passando per le atmosfere horror competitive di Friday the 13th: The Game.

Non è finita, però: nell'aggiornamento di questo mese rientrano anche Trine 4: The Nightmare Prince, ultimo episodio della serie Frozenbyte, il roguelike Rad, sviluppato da Double Fine Productions, e lo spettacolare racer MX VS ATV All Out.