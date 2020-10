The Survivalists, la recensione: una nuova offerta per gli amanti dei survival game

Come vedremo nel corso della recensione , The Survivalists è l'ennesima rilettura del genere survival , quello fatto di materiali da raccogliere, progetti da costruire e luoghi pericolosissimi da visitare, da soli o in compagnia. Sviluppato da Team 17, software house attivissima dai tempi dell'Amiga 500, ci vede nei panni di un naufrago (di che sesso si può decidere all'inizio dell'avventura) che deve sopravvivere ai perigli di un'isola popolata da ogni genere di creatura ostile. Come ci sia finito non è importante. L'unica certezza è che ormai la nostra imbarcazione è utile soltanto per il fuoco.

Gameplay

I primi momenti di gioco fungono anche da tutorial. Il sistema ci insegna a trovare le materie prime che ci servono per costruire gli strumenti essenziali: una mazza per difenderci, uno strumento multiuso per lavorare, e un sasso affilato per tagliare alberi e spaccare rocce. Con una certa velocità riusciamo anche a costruire i primi oggetti d'arredamento essenziali: un letto in cui dormire e salvare la partita e un falò su cui cucinare manicaretti a base di bacche, petali, carne e ali di pipistrello. Mangiare e dormire sono azioni essenziali da compiere, perché consentono di ricaricare le barre dell'energia. In particolare mangiare serve per recuperare da combattimenti particolarmente difficili o da viaggi estenuanti.

Ma torniamo al nostro accampamento, che va prendendo forma. Costruire è molto semplice: selezionato un progetto, basta possedere i materiali necessari e il gioco è fatto. Dotandoci di mobili da lavoro come fucine o tavoli vari si sbloccano progetti avanzati che consentono di trasformare la nostra abitazione di fortuna in una vera e propria fortezza, dotata di tutti i comfort. Come sempre accade nei survival, sono proprio i progetti a spingerci a esplorare l'isola, perché costruire gli oggetti avanzati richiede spesso materiali reperibili solo addentrandoci in pericolosissimi dungeon o nei luoghi più remoti della mappa. Naturalmente con l'avanzare del gioco avremo a disposizione anche armi più potenti e protezioni più efficaci che ci faciliteranno non poco il lavoro.