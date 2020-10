Bugsnax per PS5 in più di trenta minuti di gameplay

Gamespot ha pubblicato un video con trentuno minuti di gameplay di Bugsnax per PS5, titolo in uscita il mese prossimo anche su PS4 e PC. Finalmente possiamo vederlo in azione! Non se n'è parlato moltissimo, ma è un gioco davvero interessante.

Bugsnax è stato sviluppato da Young Horses, lo studio del folle Octodad: Dadliest Catch. Nel filmato possiamo vedere le prime mansioni spettanti al giocatore, che interpreta il ruolo di un giornalista alla ricerca dei Bugsnax, delle creature misteriose che si dice popolino l'isola di Snaktooth. Il tramite con cui doveva incontrarsi è però sparito. Al suo posto a fargli da cicerone c'è invece Filbo, l'autoproclamatosi sindaco dell'isola.

Il gameplay è in prima persona e vede l'utilizzo di diversi strumenti per scovare e catturare i Bugsnax, risolvendo dei puzzle veri e propri. Tutte le scoperte del giocatore vengono documentate in un diario, che serve anche per tenere traccia dei progressi. Insomma, ci troviamo di fronte a un gioco molto più sfaccettato di quello che era sembrato in un primo momento.