Genshin Impact: personaggi, sfide e armi dell'update 1.1 arrivano da un leak

I personaggi, le sfide e le armi che dovrebbero essere contenute nell'update 1.1 di Genshin Impact per PS4, PC e dispositivi Android/iOS, sono stati svelati da un nuovo e corposo leak.

Questo aggiornamento dovrebbe arrivare a breve, dato che tutti i contenuti sono al momento in fase di testing interno. Ed è proprio una delle persone che sta provando la nuova patch 1.1 ad aver pubblicato delle immagini di alcune delle novità che ci troveremo nell'update di questo gioco free-to-play che sta spopolando in tutto il mondo. Genshin Impact, infatti, ha registrato 17 milioni di download su mobile e incassi per 50 milioni di dollari.

I personaggi inclusi nell'aggiornamento 1.1 di Genshin Impact dovrebbero essere:

Xinyan è un personaggio di tipo Fuoco che colpisce i nemici per generare uno scudo che può potenziarsi fino a tre volte e al livello massimo brucia i nemici

Zhong Li è un personaggio di tipo Geo a 5 Stelle che, armato di lancia, evoca una roccia che infligge danni ad area e rallenta e indebolisce i nemici

Poi si vede un'eroina di tipo Ghiaccio: i suoi attacchi infliggono danni ai nemici e curano gli alleati

Questi sono i personaggi che è possibile vedere, ma ci sono riferimenti anche ad altri che sarà possibile sbloccare. Con l'update 1.1 di Genshin Impact dovrebbero arrivare nuove armi, sfide a tempo con ricompense gratuite e oggetti che consentono di spostarsi per la mappa e altri che aiutano a gestire la resina.

Sapevate che Genshin Impact censura parole come Taiwan e Hong Kong, ma anche Hitler e Putin?

Per sapere se questo leak si rivelerà fondato, occorrerà aspettare ancora qualche giorno. State giocando a Genshin Impact?