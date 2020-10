The Survivalists è su GeForce Now, vediamo il trailer di lancio

The Survivalists è disponibile da oggi e supporta GeForce Now, come ci ricordano Nvidia e Team 17 con il classico trailer di lancio che trovate in testa alla notizia. Si tratta di un survival in pixel art che non mancherà di appassionare i patiti del genere.

Game Ready su GeForce NOW

L'aggiornamento di questa settimana porta un totale di 10 giochi nella libreria. E ogni volta che Epic Vault aggiunge nuovi fantastici giochi gratuiti Nvidia è presente per portare - ogni settimana - questi titoli anche su GeForce NOW. Il gioco gratis di questa settimana è Rising Storm 2: Vietnam. Tieni d'occhio, ogni giovedì, i titoli sulla piattaforma per avere la conferma dell'aggiunta di tutte le novità. Nuovi titoli su GeForce NOW: