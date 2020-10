Final Fantasy 14 su PS5 sarà retrocompatibile, ma girerà meglio

Square Enix non si è scordata di Final Fantasy 14. La compagnia giapponese, infatti, ha deciso che per il momento non creerà una nativa per PS5 del suo amatissimo MMO, ma ha deciso di sbarcare sulla next-gen di Sony attraverso la retrocompatibilità. Questo, però, non impedirà al gioco di girare meglio, sfruttando la maggiore potenza di PlayStation 5 per migliorare l'esperienza generale.

Durante l'ultima diretta, Square Enix ha confermato che Final Fantasy XIV sarà completamente retrocompatibile su PS5. Ma non solo, i giocatori saranno in grado di utilizzare i settaggi studiati per PS4 Pro per avere un'esperienza generale migliorata. Al momento, infatti, si può scegliere sta Standard e High. La seconda opzione consente di avere una risoluzione più alta, ma a farne le spese è il framerate. Una cosa del genere non succederà su PS5, console che sarà il grado di far girare FF14 in 1440p e 60 fotogrammi al secondo senza grossi problemi.

Ovviamente anche i tempi di caricamento saranno molto migliorati su PS5, grazie al tanto chiacchierato SSD montato all'interno della console di Sony. Per il momento tutto tace intorno alla possibilità di avere un supporto nativo a PlayStation 5, ma sembra che per almeno i primi tempi i giocatori potrebbero non sentirne la necessità.

Cosa ne pensate?