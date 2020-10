PS5: il trasferimento dei salvataggi da PS4 dipende dagli sviluppatori, è ufficiale

Su PS5, la possibilità di effettuare il trasferimento dei salvataggi da PS4 è una cosa che dipende dagli sviluppatori dei singoli giochi, con la questione che è stata infine chiarita in forma ufficiale da Sony nelle recenti linee guida aggiornate sul blog PlayStation.

La questione, a dire il vero, era già abbastanza delineata: considerando i diversi casi in cui i salvataggi non possono essere trasferiti, come in DiRT 5 su PS5 e in Marvel's Spider-Man Remastered, il sospetto che non ci fosse un sistema centralizzato a gestire questa faccenda era abbastanza consolidato.

In ogni caso, non è che la console non supporti i salvataggi da PS4 per i giochi con upgrade next gen, come era stato riferito in precedenza: semplicemente, la possibilità di trasferirli è affidata all'iniziativa dei singoli sviluppatori, con Sony che non fornisce una piattaforma integrata per il cross-save.

Contrariamente a quanto fatto da Microsoft, che con il sistema Smart Delivery consente un trasferimento indolore di dati e salvataggi da Xbox One a Xbox Series X e Series S attraverso una piattaforma online integrata e i salvataggi in cloud, su PS5 questi si comporteranno in ordine sparso, in base all'iniziativa degli sviluppatori.

Nelle linee guida ufficiali sul blog PlayStation, dalle quali abbiamo ottenuto diverse informazioni relative alla retrocompatibilità di PS5, leggiamo infatti:

"Tieni presente che la possibilità di trasferire i dati di gioco da una versione per PS4 a una versione per PS5 dello stesso gioco dipende dallo sviluppatore e per i giochi intergenerazionali varierà in base al titolo."

Vedremo dunque quale sarà la tendenza principale per quanto riguarda i giochi cross-gen o quelli con upgrade specifico da PS4 a PS5, i quali sembrano avere maggiori problemi nel ricevere il cross-save tra una generazione e l'altra.