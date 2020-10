Alan Wake 2 in arrivo? Un dettaglio alimenta le voci di corridoio

Alan Wake 2 potrebbe essere annunciato nel prossimo periodo, in base a un piccolo dettaglio che però è bastato ad alimentare le voci di corridoio sul nuovo capitolo della serie Remedy, il cui ritorno è stato già preannunciato da Control.

Nella fattispecie, rispetto ai rimandi piuttosto espliciti presenti in Control: AWE, si tratta di qualcosa di molto più vago, ma comunque misterioso e in linea con le stranezze tipiche della serie. La pagina Facebook dedicata a The Old Gods of Asgard, ovvero la rock band presente all'interno del primo capitolo, è stata recentemente rinnovata.

La pagina in questione presenta un nuovo design, segno di una recente attività da parte dei responsabili. La questione è piuttosto strana pensando al fatto che non veniva toccata praticamente dal 2010, anno di uscita di Alan Wake, cosa che fa pensare a qualche novità in corso.

Sappiamo che Alan Wake rientra nello stesso universo di Control e che quest'ultimo ha dei riferimenti diretti alla serie precedente di Remedy proprio all'interno dell'ultima espansione, la quale ha fatto pensare che Alan Wake sia in uscita nel 2022.

A questo si aggiunge dunque anche la rinnovata attività sulla pagina Facebook degli Old Gods of Asgard, che può sembrare una piccolezza ma è alquanto assurda pensando che era ferma dal 2010 e fa pensare all'inizio di nuova attività in termini di comunicazione per Alan Wake 2.

Per chi non li conoscesse, la band in questione è composta dai fratelli Odin e Tor Anderson, anziani rockettari che nel gioco originale si trovano in cura presso la clinica di Emil Hartman a Cauldron Lake per demenza senile e si ritrovano in qualche modo coinvolti con gli eventi paranormali che emergono con l'arrivo di Alan Wake nella zona.