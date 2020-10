Bravely Default 2, Square Enix promette novità in arrivo presto

Bravely Default 2 verrà ulteriormente svelato presto, con nuove informazioni promesse da Square Enix nei prossimi giorni anche se non c'è ancora una tempistica precisa né per queste novità né tantomeno sull'uscita del gioco.

In corrispondenza con l'ottavo anniversario della serie Bravely Default, che cade proprio in questi giorni, Square Enix ha riferito su Twitter che "Informazioni su Bravely Default 2 verranno pubblicate presto, dunque restate in attesa", cosa che non ci dice ancora molto ma conferma che lo sviluppo del gioco prosegue.

Sono passati dunque otto anni dall'uscita dell'originale Bravely Default su Nintendo 3DS, gioco che ha conquistato critica e pubblico con il suo ritorno allo spirito classico del JRPG ma caratterizzato da un particolare sistema di combattimento e da storia e personaggi molto ben costruiti.

Per l'occasione, l'illustratore Naoki Ikushima ha pubblicato l'immagine commemorativa riportata qui sotto, in attesa dunque di conoscere qualcosa sul secondo capitolo, che è previsto per il 2020.

D'altra parte, che Bravely Default 2 sia quasi pronto su Nintendo Switch ce l'ha detto anche la demo disponibile da marzo 2020, analizzata anche nel nostro Provato da parte di Christian Colli, dunque non stupirebbe anche l'annuncio di una data di uscita precisa ormai prossima per il titolo in questione. Restiamo dunque in attesa di queste novità in arrivo.