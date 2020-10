Fall Guys, lo streamer HoggysArt ha già completato la Stagione 2, in sole 33 ore

La Stagione 2 di Fall Guys: Ultimate Knockout è ufficialmente cominciata, e molti giocatori che magari avevano abbandonato il titolo di Mediatonic sono tornati a riscattare le proprie ricompense, salendo di livello nel nuovo pass. C'è uno streamer che addirittura ha già sbloccato tutto quanto, sapete?



Si tratta di HoggysArt, che ha già completato la Stagione 2 in sole 33 ore di tempo. A dare l'annuncio sono stati gli stessi sviluppatori su Twitter: "non posso crederci... ma alcune persone hanno già completato la Stagione 2. Ho controllato i timestamps e credo che HoggysArt sia stato il primo! Livello 40 raggiunto in 33 ore. E adesso immagino che aspetterà fino alla Stagione 3? Lol".



Per "completare la stagione", infatti, si intende aver raggiunto il livello massimo del pass stagionale, il 40. Ogni livello propone ricompense cosmetiche a tema oppure kudos e corone, utilissimi entrambi per sbloccare nuove skin nel negozio di gioco. Ed eccovi un video che mostra lo streamer in azione.

