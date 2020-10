Fall Guys Stagione 2, tutte le nuove skin scoperte dai leaker

La Stagione 2 di Fall Guys: Ultimate Knockout è ufficialmente cominciata e proseguirà per almeno un paio di mesi. Al di là delle novità di base, legate al gameplay e a migliorie di vario tipo, arriveranno anche nuove skin, com'era prevedibile. E noi possiamo mostrarvele in anticipo.



Il merito è dei dataminer e leaker come Shiina ed Hypex, che hanno già sviscerato per bene i file di gioco di Fall Guys: Ultimate Knockout. Hanno così scoperto tutte le nuove skin in arrivo nelle prossime settimane, in occasione della Stagione 2: alcune sono semplici varianti di quelle comprese nel pass battaglia, altre completamente inedite come la Duchessa. La skin di Sonic appartiene probabilmente ad una collaborazione ancora da annunciare.



Ovviamente non saranno soltanto questi costumi a tema fantasy medievale, ad arrivare nel corso dell'intera Stagione 2: i prossimi, probabilmente, verranno introdotti con aggiornamenti inediti. Passiamo alle immagini che vi abbiamo promesso, e per l'approfondimento della Stagione 2 di Fall Guys: Ultimate Knockout vi rimandiamo al nostro speciale.

And these are all new costumes that were added in this patch. Most of them are probably in the Battle Pass, didn't go In-Game yet. pic.twitter.com/2wBbCdjwpU — Shiina - Fall Guys News & Leaks (@ShiinaFG) October 8, 2020