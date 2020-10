Star Citizen: Squadron 42 di nuovo in video, ma dopo 8 anni è rimandato ancora

Il grosso update in video pubblicato ieri da Cloud Imperium Games ha mostrato qualcosa di Squadron 42, dimostrando come lo sviluppo sia proseguito in questi otto anni che sono passati dal suo primo annuncio, ma anche che non c'è assolutamente nulla di definito per quanto riguarda la sua uscita in forma di beta, figuriamoci come titolo completo. Qui sotto potete vedere una prima parte introduttiva all'update in video dedicato soprattutto alla componente single player di Star Citizen.

Star Citizen prosegue la sua lunghissima lavorazione con un aggiornamento anche su Squadron 42 , il modulo che dovrebbe rappresentare la componente single player narrativa della simulazione spaziale, la quale è tornata a mostrarsi in video ma dopo otto anni in sviluppo sembra sia ancora lontana, rimandata di nuovo.

Annunciato inizialmente per il 2014, Squadron 42 doveva avere una beta in uscita per il secondo trimestre del 2020, ma con l'abbandono di una roadmap precisa si sono perse completamente le informazioni sullo stato del modulo, dopo aver mancato anche il periodo previsto del terzo trimestre 2020 per il rilascio della versione di prova.

La situazione ha ovviamente creato dei grossi malumori nella community dei giocatori, data anche dalla mancanza di comunicazioni precise e Chris Roberts nell'ultimo update pubblicato ieri ha fatto sapere di aver presente la situazione e si scusa per la mancanza di comunicazioni ma, come aveva affermato in precedenza anche su Star Citizen, non ha intenzione di scendere a compromessi e che "Squadron 42 sarà pronto quando sarà pronto, e non verrà rilasciato solo per rispettare una data ma solo quando tutta la parte tecnica e i contenuti saranno conclusi, ripuliti e funzioneranno alla grande".

Nel caso non fosse chiaro, Roberts ha riferito chiaramente che "Siamo ancora lontani dall'entrata in beta, ma tutti stanno lavorando davvero duramente su Squadron 42 per completare qualcosa di veramente grande".

In ogni caso, per mantenere attiva la comunicazione su Squadron 42, Cloud Imperium Games pubblicherà una serie di aggiornamenti video chiamati Briefing Room che forniranno informazioni a cadenza trimestrale sull'andamento dello sviluppo sul gioco, il primo dei quali è visibili qui sotto con alcune scene tratte proprio da gameplay e scene d'intermezzo della campagna single player. Proprio ieri è stata inoltre rilasciata l'Alpha 3.11 di Star Citizen, con alcune interessanti aggiunte e modifiche al gioco.