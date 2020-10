Star Citizen: Alpha 3.11 disponibile e teaser di Squadron 42

Star Citizen continua il suo lunghissimo percorso di evoluzione con il rilascio dell'Alpha 3.11 disponibile in queste ore e di un teaser trailer dedicato a Squadron 42, il comparto single player con storia che prosegue anche lui il suo sviluppo.

Per quanto riguarda Squadron 42, il teaser è proprio un piccolo frammento di video che si limita a mostrare una nave e alcune strutture, ma non è che un'anticipazione dell'aggiornamento video che dovrebbe essere diffuso domani alle ore 18:00 e che dovrebbe essere alquanto sostanzioso, dunque non resta che attendere per sapere qualcosa di più sull'atteso modulo con impostazione narrativa.

Nel frattempo, il gioco principale continua ad evolversi e ha raggiunto ora l'Alpha 3.11, che aggiunge altri elementi alla simulazione spaziale. Nella fattispecie, si tratta di tre nuove navi Origin 100, nuove armi e miglioramenti vari alla costruzione dei pianeti, oltre a un'espansione del gameplay nella prigione e aggiornamenti all'interfaccia utente per quanto riguarda l'inventario.

Inoltre, in base a quanto riferito da Cloud Imperium Games, vari accorgimenti sono stati presi per rendere più movimentato il gioco anche in aree normalmente tranquille, come in prossimità delle basi spaziali, come riportato qui sotto:

"I piloti possono aspettarsi nuovi elementi di pericolo dalla rimozione delle Zone di Armistizio intorno ad alcune aree. Aspettatevi maggiori possibilità di combattimento vicino alle stazioni spaziali, con i piloti che ora possono essere attaccati da altri giocatori all'entrata o all'uscita delle stazioni spaziali. Come risultato, forze di sicurezza e sistemi di difesa con torrette sono stati aggiunti in questi frangenti, per mantenere la legge e l'ordine in questi hub altamente trafficati".

Tutto questo fa peraltro parte delle celebrazioni per l'anniversario di Star Citizen, con la possibilità di ottenere anche premi, regali e ricompense assortiti per l'occasione. Previsto anche un evento a tema Halloween con "Day of the Vara", che andrà avanti fino al 31 ottobre e consente di conquistare ricompense a tema.

Qualche giorno fa, Chris Roberts aveva risposto alle critiche sull'enorme ritardo del progetto, visto che lo scorso luglio la nuova roadmap di Squadron 42 non c'era ancora, ma questo problema potrebbe dunque essere risolto con l'update di domani sullo stato dei lavori, terremo d'occhio la questione.