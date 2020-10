Pokémon GO, criminali gli rubano telefono e auto mentre gioca in diretta su Twitch

Un giocatore di Pokémon GO, Anthony 'xDeezzNutzx', stava trasmettendo una sua sessione di gioco su Twitch quando è stato raggiunto da un gruppo di criminali che gli ha rubato telefono e auto. Il furto è avvenuto mentre il ragazzo stava provando a catturare un Croagunk.

Come saprete, Pokémon GO richiede di giocare all'aria aperta, cercando i Pokémon in luoghi reali tramite realtà aumentata, per questo non stupisce che xDeezzNutzx non fosse in casa. Dell'incidente non è rimasta alcuna registrazione video, ma gira una clip audio che potete ascoltare qui sotto, in cui si può sentire il giocatore ventitreenne implorare i ladri di lasciarlo stare, con questi ultimi che gli urlano addosso diverse offese. Dopo il furto del telefono si può udire la voce di uno dei ladri che parla di sbrigarsi a sbloccare il telefono. Infine la banda è fuggita con l'auto dello streamer, ma solo dopo aver compreso che l'azione era stata registrata.

Attualmente la polizia sta svolgendo delle indagini, ma il ladro non è stato ancora individuato e arrestato. Stando all'audio, lo streamer è stato assalito da quattro malviventi.

Questo non è sicuramente il primo incidente successo ai giocatori di Pokémon GO. Purtroppo la realtà è pericolosa.