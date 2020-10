Fortnite, guida un'auto da Sabbie Sudate a Brughiere Brumose in meno di 4 minuti

Guida un'auto da Sabbie Sudate a Brughiere Brumose in meno di 4 minuti senza uscire: un nome lunghissimo e altisonante per una missione tutto sommato comprensibile, una volta che avrete letto la nostra guida. Guida dedicata a Fortnite Stagione 4 Capitolo 2, ovviamente, e in particolare alle sfide della Settimana 7.



Tutto ciò che dovrete fare è atterrare a Sabbie Sudate, prendere la prima auto che vi capita a tiro, fare rifornimento (vi servirà il serbatoio pieno) infine iniziare a guidare fino alle Brughiere Brumose. Il tutto senza mai scendere neppure una volta dalla vettura, neppure in caso di combattimento o attacchi nemici, altrimenti dovrete ricominciare tutto da capo. Non è la prima volta che dovete guidare un'auto su Fortnite: potete farcela.



L'importante è tenere ben presente la strada migliore, ciò quella asfaltata che parte dall'uscita ovest delle Sabbie Sudate e procede sulla sinistra della mappa di gioco, fino a risalire ad est verso le Brughiere Brumose. Un pratico video sarà molto chiaro: seguitelo passo passo.