Kingdom Come: Deliverance diventa una serie TV dal vivo

Kingdom Come: Deliverance diventerà una serie TV live action con attori in carne e ossa, con una collaborazione tra il team di sviluppo Warhorse Studios e Erik Barmack, ex-capo della divisione Originals di Netflix International.

Siamo ancora agli inizi del progetto e non sembra esserci nulla di concreto, essendo in fase di pre-produzione ancora molto preliminare, secondo quanto riferito da Variety. Sembra che Erik Barmack e Warhorse stiano ancora cercando potenziali sceneggiatori e registi per la serie TV, che si baserà sull'ambientazione e il mondo creato per Kingdom Come: Deliverance.

In maniera simile a The Witcher, anche Kingdom Come: Deliverance è un prodotto particolare, in quanto è fortemente radicato in una precisa area geografica, ovvero l'Europa dell'Est, anche come retroterra culturale di riferimento, ma porta con sé dei valori piuttosto universali in termini di intrattenimento, potendo dunque fare presa anche su un pubblico molto più ampio.

Questo è quanto successo con The Witcher, sia per quanto riguarda il gioco che la serie Netflix, e a un effetto del genere è quello che puntano Barmack e Warhorse con questa serie TV su Kingdom Come: Deliverance, in attesa di ulteriori informazioni.

Kingdom Come: Deliverance è un RPG ad ambientazione medievale piuttosto realistica, che ha peraltro ottenuto nuova linfa l'anno scorso con l'inizio del supporto per le mod in forma ufficiale. Qualche mese fa è stato anche offerto gratis su Epic Games Store.