Kingdom Come Deliverance è gratis su Epic Games Store e in saldo su Steam

Per festeggiare i due anni di vita Kingdom: Come Deliverance è gratis su Epic Games Store. Warhorse Studios ha anche messo in saldo la colonna sonora su Steam e il merchandising sul suo sito ufficiale.



Kingdom Come: Deliverance è uno dei giochi di ruolo più particolari degli ultimi anni. Lo è per l'ambientazione, ovvero la Boemia del medioevo, per la fedeltà storica, ma anche per il curioso senso dell'umorismo che è imperniato nel gioco. Per tutti questi motivi sarebbe un peccato se ve lo lasciaste scappare adesso che è gratis sull'Epic Games Store.



A questo indirizzo potrete trovare l'edizione di base. Con 12 euro potrete aggiungere tutti i DLC finora pubblicati. Kingdom Come: Deliverance è stato pubblicato il 13 febbraio 2018, ma è ancora un prodotto valido, seppur con qualche limitazione.



Nel caso in cui abbiate già il gioco, potreste essere interessati al fatto che la colonna sonora di Kingdom Come: Deliverance è in sconto del 60%.



Warhorse ha anche pensato a chi ha piratato il gioco e magari vuole comprare un poster per celebrare l'impresa. Infine lo store di Deep Silver offre una grande varietà di prodotti KCD. Inserendo il codice "LOVE4MERCH" si otterrà uno sconto del 14% per San Valentino.



Ne approfitterete?