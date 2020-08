Fortnite: guida un'auto da Corso Commercio a Parco Pacifico in meno di 4 minuti

Avrete probabilmente notato come le sfide della Settimana 8 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 siano già diventate disponibili, nel momento in cui scriviamo. Alcune missioni sono molto semplici da portare a termine, altre meno. Tra queste ultime annotiamo anche la presenza di guida un'auto da Corso Commercio a Parco Pacifico in meno di 4 minuti. Ma per fortuna abbiamo la guida (nel senso dell'articolo) che fa per voi.

Per completare questa sfida della Settimana 8 bisogna atterrare presso Corso Commercio nella fasi iniziali della partita (modalità Singolo, Coppie e Squadre; niente macchine, infatti, su Rissa a Squadre). Appena atterrati nell'area dei negozi (estremo est della città) prendete il controllo di una delle macchine presenti, la vettura nera sportiva è la migliore che possa capitarvi. Ma in generale la missione fornisce abbastanza tempo anche per le altre.

A questo punto avrete quattro minuti di tempo per raggiungere Parco Pacifico, che si trova praticamente da tutt'altra parte sulla mappa di gioco di Epic Games. Vi consigliamo pertanto di dare un'occhiata al video qui di seguito riportato, che vi mostrerà il percorso più adatto, il più agevole e breve da percorrere.

Considerate tuttavia che dovrete evitare ogni nemico, ostacolo o punto di interesse lungo il percorso. Pensate, insomma, solo a raggiungere Parco Pacifico: dovreste riuscirci in appena un minuto e mezzo, impegnandovi.