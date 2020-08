Fortnite C2 Stagione 3, sfide della Settimana 8 disponibili: l'elenco da Epic Games

Oggi 6 agosto 2020 non sarebbe un giovedì che si rispetti senza le consuete sfide settimanali per Fortnite Capitolo 2 Stagione 3. Più precisamente, gli sviluppatori di Epic Games hanno appena reso disponibili le sfide della Settimana 8, e dunque qualche considerazione è d'obbligo.

Per completare le missioni settimanali di Fortnite (e potreste anche dare un'occhiata a quelle in arrivo nella Settimana 9 e 10) non dovrete fare altro che accedere a Battaglia Reale da PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, oppure da dispositivi Android e iOS. Le sfide sono disponibili gratuitamente, ma solo i possessori del Pass Battaglia stagionale potranno sbloccare (con i punti esperienza ottenuti) tutte le ricompense cosmetiche.

Ecco qui di seguito l'elenco con tutte le sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 della Settimana 8, direttamente dagli sviluppatori di Epic Games. Torneremo a realizzare delle singole guide per quelle più complesse.

Cerca forzieri a Fattoria Frenetica

Eliminazioni a Borgo Bislacco

Completa le prove a tempo in barca di Massacro in motoscafo

Guida un'auto da Corso Commercio a Parco Pacifico in meno di 4 minuti

Raccogli legno a Siepi d'Agrifoglio

Infliggi danni agli avversari dall'interno di un veicolo

Infliggi danni agli avversari dall'interno di un veicolo (sfida condivisa)

Cerca le scatole di munizioni a Lago Languido