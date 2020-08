Fortnite C2 Stagione 3, sfide della settimana 8, 9 e 10 svelate in anticipo

Mancano almeno tre settimane alla conclusione della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2: un bel po' di tempo, per completare il proprio Pass Battaglia a pagamento. Se le prossime missioni settimanali vi preoccupano, a breve non sarà più così: stiamo per mostrarvi in anticipo le sfide della settimana 8, 9 e 10.

Merito dei dataminer di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3, che hanno trovato tutte queste informazioni nei file di gioco dell'Aggiornamento 13.40 (pubblicato proprio oggi, mercoledì 5 agosto 2020). Cominciamo dunque con il mostrarvi l'elenco con le sfide della Settimana 8.

Cerca forzieri a Fattoria Frenetica

Eliminazioni a Borgo Bislacco

Completa le prove a tempo in barca di Massacro in motoscafo

Guida un'auto da Corso Commercio a Parco Pacifico in meno di 4 minuti

Raccogli legno a Siepi d'Agrifoglio

Infliggi danni agli avversari dall'interno di un veicolo (sfida condivisa)



Cerca le scatole di munizioni a Lago Languido