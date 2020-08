Marvel's Avengers: nuove immagini mostrano Thor e Iron-Man in azione

Square Enix ha pubblicato oggi due nuove immagini di Marvel's Avengers. Il nuovo action game dedicato ai Vendicatori darà la possibilità di controllare alcuni tra i super eroi più forti e amati del mondo. Tra questi ci sono sicuramente Iron-Man e Thor, che possiamo vedere in azione in questi due nuovi screenshot.





Contemporaneamente a queste due immagini abbiamo pubblicato un nuovo provato della beta di Marvel's Avengers ad opera di Christian Colli. Un pezzo che vi consigliamo di leggere, dato che parla di un gioco che "ci ha sicuramente divertito, ma dietro gli ottimi propositi per il futuro c'è un prodotto ancora un po' acerbo con enormi potenzialità e qualche ombra scura che rischia di compromettere un progetto incredibilmente ambizioso."

Un gioco da tenere d'occhio, soprattutto in ottica futura, che grazie a personaggi come Thor e Iron-Man potrebbe avere una marcia in più. Controllare il dio del tuono e l'uomo di ferro, oltre che tutti gli altri personaggi della Marvel, infatti, potrebbe essere sufficiente a pagare il biglietto di ingresso.

Sapevate che Spider-Man sarà esclusiva PlayStation?

Cosa ne pensate?