AVM FRITZ!Box e Open Fiber insieme per i gamer

AVM FRITZ!Box sta lavorando con Open Fiber per portare nelle case degli italiani un'esperienza di rete ancora più veloce e performante. L'accordo prevede che tutti i provider di servizi partner di Open Fiber, che ne faranno richiesta, mettano a disposizione dei loro clienti un modem router FRITZ!Box: un passo importante per offrire non solo la miglior connessione fino a casa, ma anche dentro l'abitazione stessa. Soprattutto a chi, come i videogiocatori, ha esigenze molto specifiche. Ne abbiamo parlato con Francesco Betz, di AVM, e con Luca Pecorelli, di Open Fiber.

La miglior esperienza possibile

La collaborazione nasce da un presupposto importante: AVM e Open Fiber sono entrambi leader nei rispettivi settori e una partnership tra i due permetterà di ottenere la miglior esperienza online possibile. AVM è infatti azienda leader nella produzione di router, modem e accessori grazie al brand FRITZ!Box. L'offerta si compone di una serie di prodotti pensati per tutte le tipologie di connessione, inclusa ovviamente la fibra ottica FTTH (Fiber to the home). Open Fiber nasce invece nel 2016 ed è un'azienda che realizza infrastrutture di rete e che rivende i suoi servizi ad altri operatori, a loro volta a contatto direttamente con il pubblico. L'offerta si fonda su una rete in fibra ottica FTTH che ha connesso e continuerà a raggiungere non solo i grandi centri abitati ma anche i piccoli borghi italiani grazie alla concessione Infratel. Si può verificare sul sito ufficiale la copertura Open Fiber e la lista degli operatori partner.

Open Fiber intende ampliare l'offerta dei propri servizi", ci spiega Luca Pecorelli, "permettendo anche agli operatori di piccole e medie dimensioni di offrire prodotti top di gamma e consentendo l'ingresso di nuovi player nel mercato delle telecomunicazioni. In quest'ottica fornire un router di ultima generazione e di qualità come quelli di AVM FRITZ!Box senza che l'operatore debba occuparsi dell'approvvigionamento e della logistica, ci permette di presentarci ai nostri clienti con una proposta chiavi in mano. L'utente finale godrà inoltre di un'installazione e di un test della linea, così da essere sicuro che tutto funzioni correttamente." Il giovane manager ci ha poi spiegato come i gamer siano sempre stati per Open Fiber una tipologia di clienti di riferimento, soprattutto perché esigenti. "Sono stati ad esempio i primi a riconoscere i vantaggi di una fibra ottica FTTH, che arriva quindi fino a casa, rispetto a quella FTTC, che arriva fino alla centralina in strada e poi entra in casa con un cavo in rame. Offriamo grande affidabilità, bassissima latenza e velocità: fino a 1 gigabit in upload e download, simmetrica, in base al contratto che abbiamo con quel determinato operatore". Open Fiber ha un'infrastruttura, comunque, che già gli permette di arrivare fino a 10 gigabit, e che quindi è pronta alla prova del tempo.

Partendo da questo presupposto, quindi da una rete di qualità, AVM è convinta di avere i giusti prodotti per valorizzare al meglio l'infrastruttura Open Fiber. "Dal nostro punto di vista", ci racconta Francesco Betz, "a una connessione top di gamma come quella FTTH di Open Fiber va connesso un prodotto, come il nostro, di pari valore che permette di sfruttare al meglio tutta la linea. Il FRITZ!Box è al centro di questa promessa, il cuore della rete mesh di casa. Dove non arriva il Box ci sono a disposizione tutta una serie di accessori tipo il ripetitore AVM FRITZ!Repeater 3000 che si collega al Box con un sistema Plug & Play: basta premere due pulsanti e il gioco è fatto". Inoltre i prodotti AVM hanno tutta una serie di caratteristiche come il Bend Steering che permette di passare automaticamente un dispositivo da una banda a un'altra. "Se immaginiamo, ad esempio, di avere una PlayStation o una Xbox su frequenza 2.4GHz ma il Box si accorge che è meglio passare alla 5GHz, questo "salto" viene eseguito in automatico". Tra l'altro il Box riconosce sempre in qualsiasi momento a quale dispositivo che compone la rete mesh conviene collegarsi, in automatico e senza alcuna disconnessione. "Per i giocatori abbiamo una serie di sistemi che uniscono funzionalità e sicurezza. Si può, ad esempio, fare in modo che una console abbia il permesso di aprire autonomamente le porte di cui ha bisogno, oppure impostare a mano ciascuna porta a seconda delle proprie esigenze, per la massima sicurezza. Infine i nostri FRITZ!Box danno modo all'utente di scegliere a quale device dare la priorità. Ed è proprio la prioritizzazione una delle caratteristiche che più rendono appetibile FRITZ!Box nel mondo dei gamer: se le applicazioni di gioco godono di una via preferenziale all'interno della rete domestica, l'esperienza stessa di gioco ne risentirà positivamente, con tempi di reazione più bassi".

Alla base dell'accordo tra AVM e Open Fiber ci saranno due prodotti, il FRITZ!Box 7590 e il FRITZ!Box 7530, entrambi collegati alla borchia a muro dove arriva la fibra direttamente in casa. "Il primo è il nostro top di gamma per quanto riguarda i modem router wi fi, apprezzatissimo in ambito gaming. Il 7530 è invece il nostro prodotto più venduto, con un ottimo rapporto qualità prezzo". Ciascun provider di servizi sceglierà se offrire solo uno dei due oppure entrambi ai propri clienti, quindi sarà necessario rivolgersi al provider per sapere qual è la dotazione messa in mano all'utente finale.