Fall Guys: Ultimate Knockout, gli sviluppatori parlano del supporto post lancio

Fall Guys: Ultimate Knockout è disponibile da circa 24 ore su PC e PlayStation 4; i giocatori su console Sony, tra l'altro, possono ottenerlo gratuitamente tramite PlayStation Plus. Il titolo è già un successo clamoroso, e quindi c'è chi ovviamente si interroga sul suo possibile supporto post lancio.

Come evolverà Fall Guys: Ultimate Knockout nei prossimi mesi? Come continuerà ad offrire stimoli interessanti ai giocatori che in queste ore si stanno già divertendo con una formula che appare sì riuscita, ma anche ripetitiva a lungo andare? Lo hanno chiarito gli sviluppatori, nel corso di una intervista a pushsquare.com (riportata nel campo Fonte dell'articolo). "Abbiamo intenzione di rilasciare round completamente inediti e differenti in futuro; alcune mappe e round esistenti invece verranno modificati".

"L'idea è quella di offrire ad ogni nuova stagione un tema che tenga assieme tutti gli elementi, sia dal punto di vista delle sfide dei livelli che da quello dei costumi. Per esempio potremmo prendere ispirazione dai vari momenti dell'anno, oppure anche dagli show che amavamo quando eravamo bambini, e costruire le nuove stagioni attorno a questi temi".

Ma per gli sviluppatori anche la rigiocabilità rappresenta una questione molto importante del supporto post lancio di Fall Guys: Ultimate Knockout. "Per noi è anche importante che, ogni volta che gioca al titolo, l'utente senta qualcosa di un po' differente rispetto alla precedente: bisogna che sia in grado di avere sfide diverse. Quindi contiamo anche di introdurre elementi generati proceduralmente, per variare".

Avete già provato Fall Guys: Ultimate Knockout? Nella giornata di ieri l'affluenza ha creato problemi ai server, ma la situazione dovrebbe essere migliorata.