Cuphead e Mugman prendono vita: un cosplay per delle tazzine perfette

Di recente Cuphead è tornato al centro dell'attenzione, come avrete probabilmente notato leggendo la nostra recensione di Cuphead su PlayStation 4; erano in pochi, in effetti, ad attendersi l'arrivo di questa ex esclusiva anche su console Sony. Sia come sia, anche Cuphead e Mugman hanno diritto ad un cosplay.

Approfittiamo dunque per rispolverarne uno dei migliori degli ultimi anni: un cosplay dedicato a Cuphead e a Mugman, a delle tazzine perfette insomma. A realizzarlo sono stati marito e moglie in occasione del Megacon di Orlando nel 2018; evento improponibile attualmente, a causa dell'emergenza sanitaria. I coniugi in effetti riscossero un enorme successo, tanto che pubblicarono le foto su somethingsosam (campo Fonte dell'articolo) offrendo anche un tutorial per realizzare le tazze vere e proprie, cioè le "teste" dei protagonisti.

Come immaginerete, i cosplay a tema Cuphead sono estremamente complessi da realizzare, a causa della direzione artistica e dello stile della produzione di Studio MDHR, ispirati ai cartoni animati (tanto inquietanti quanto affascinanti) del 1930. A maggior ragione, dunque, siamo sicuri che apprezzerete i costumi. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un bel commento.

Dell'atteso DLC di Cuphead si sono attualmente perse le tracce, ma ci piace pensare che più il tempo passerà, più la sua qualità aumenterà.