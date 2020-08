Cuphead, la recensione su PlayStation 4

Col Diavolo non si scherza, ma la recensione di Cuphead su PlayStation 4 sarà l'occasione per prendersi qualche confidenza in più. Cuphead, esatto, ancora Cuphead. Non ne potete più? Non mentite, suvvia. Chad e Jared Moldenhauer di StudioMDHR probabilmente hanno scoperto la gallina dalle uova d'oro, quando nell'ormai lontano autunno del 2017 pubblicavano il loro titolo su PC. Una produzione che si mostrò da subito per quello che era: deliziosa da vedere, divertentissima da giocare, infame come poche altre cose nella vita, lato difficoltà. Poi ancora Cuphead: era l'aprile del 2019, quando vi abbiamo proposto la recensione di Cuphead su Nintendo Switch . Ma non bastava ancora, e quindi di nuovo Cuphead per la terza volta: torniamo a parlarvene e a proporvi una seconda conversione, arrivata come un fulmine a ciel sereno (non è un modo di dire, è stata davvero un fulmine imprevisto nel cielo sereno della monotonia estiva) addirittura su PlayStation 4. È questo il destino di numerose esclusive, nell'ultimo lustro: da console a PC, da PC a console, da console a console. A tutto beneficio di ciò che conta per davvero: i videogiocatori.

La conversione su PlayStation 4

Questo paragrafo della recensione, in cui ci occuperemo della conversione di Cuphead su PlayStation 4, sarà estremamente breve, preciso, conciso. Anzi, lo riassumiamo con una sola frase, leggera come un haiku: il porting di Cuphead su console Sony è eccellente, che si tratti di una PlayStation 4 Standard, Slim o Pro. E ciò riconferma per la seconda volta un dettaglio che conoscevamo già: la competenza di StudioMDHR, quella insistita ricerca della qualità a tutti i costi, che ha fatto sì che il proprio videogioco non arrivasse altrove se non in condizioni praticamente perfette.

Del resto ci volle più di un anno per vedere Cuphead su Nintendo Switch: ma "girava" in modo eccellente. Un anno ancora perché arrivasse su PlayStation 4: di nuovo "gira in modo eccellente". Anche qui le prestazioni si attestano sui 1080p e i 60 fps, mentre (per scelta) le animazioni dei personaggi restano a 24fps. Chiaramente mai come in questo caso numeri del genere lasciano il tempo che trovano: difatti l'unica cosa che è davvero necessaria per Cuphead è il fatto che proceda spedito, fluido e senza tentennamenti.

Difatti di tentennamenti o interruzioni non ne abbiamo vista nemmeno l'ombra, né negli spettacolari scontri contro boss giganteschi né nella fasi più concitate in stile run 'n' gun. Anche salvataggi e caricamenti durano appena un istante. L'odio che resta addosso quando si viene sconfitti per la quattordicesima volta da quel maledetto pagliaccio al Luna Park, invece... quello dura ben di più.