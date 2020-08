Games with Gold agosto 2020, da Portal Knights a Red Faction 2

Davanti alla lineup di giochi gratis previsti per agosto 2020 nel programma Games with Gold non possiamo far altro che ribadire quanto continuiamo a ripetere ormai da vari mesi: sebbene l'offerta di giochi gratuiti sia sempre comunque positiva, è chiaro come l'iniziativa abbia bisogno di uno scossone, modificandone la struttura in maniera totale o cercando di incrementare la qualità dell'offerta per continuare a mantenerla significativa come elemento di netto vantaggio per gli abbonati. Anche per il prossimo mese ci troviamo di fronte a un elenco di giochi che non è propriamente malvagio ma che è difficile considerare proprio significativo, specialmente se confrontato con l'offerta che, contemporaneamente, caratterizza la concorrenza su PS Plus.





Come abbiamo detto, è difficile lamentarsi in generale di qualcosa che viene effettivamente regalato (seppure all'interno di un sistema di abbonamento) ma l'offerta da alcuni mesi a questa parte langue in maniera inquietante rispetto alla qualità che caratterizzava il programma fino a un po' di tempo fa. Ci sono comunque giochi interessanti anche a questa mandata, in particolare con Portal Knights che resta un titolo particolarmente appetibile e anche con Override: Mech City Brawl, mentre gli altri due titoli hanno soprattutto valore storico, a questo punto, essendo provenienti dalla prima Xbox sulla quale, peraltro, non rappresentano proprio dei capolavori senza tempo. Insomma, il fatto è che accettiamo volentieri quest'altro regalo ma, vista anche la possibile riorganizzazione del sistema di abbonamento Xbox Live, auspichiamo anche un rilancio del programma o un suo assorbimento definitivo in Xbox Game Pass, se questo può comportare magari dei vantaggi economici agli utenti. D'altra parte, le voci sulla possibile sparizione di Xbox Live Gold cominciano ad essere insistenti, a questo punto.