Captain Tsubasa e Microsoft Flight Simulator sono i giochi più attesi di agosto 2020

Nonostante il periodo pienamente estivo, agosto 2020 si caratterizza per una grande quantità di titoli in uscita, con una notevole varietà in termini di generi e stili di gioco proposti. C'è effettivamente un po' di tutto: strategici, action in terza persona, simulazioni, JRPG, titoli tratti da anime, racing, sparatutto, adventure e altro, dunque è difficile non trovare qualcosa nelle proprie corde in un mese storicamente piuttosto fermo sul fronte delle uscite videoludiche essendo in piena estate. Per quanto riguarda le votazioni sul gioco più atteso del mese , in questo caso la scelta e duplice soprattutto perché da quella riservata ai lettori sono emersi due giochi a pari merito , mentre una decisione più univoca è emersa invece dalla votazione interna della redazione. Ci troviamo in mezzo a un'estate molto particolare per il mondo dei videogiochi: la next gen sta arrivando con le presentazioni PS5 e Xbox Series X che ravvivano questi mesi in attesa di un autunno veramente esplosivo, l'E3 è stato cancellato e gli eventi sono stati distribuiti lungo un arco di tre mesi, dunque è giusto che in una cornice del genere anche agosto si presenti come un mese piuttosto ricco e movimentato. Ci troviamo ad avere a che fare con un ritorno storico sulle scene grazie a Microsoft Flight Simulator , a un concentrato di nostalgia con Captain Tsubasa: Rise of New Champions , al rilancio di Horizon Zero Dawn su PC, ai nuovi capitoli Wasteland 3 e Serious Sam 4 e alla novità Tell Me Why da parte di Dontnod, vediamo dunque come sono andate le due votazioni sul gioco più atteso.

Il più atteso dalla redazione

La votazione redazionale ha fatto emergere un risultato più netto, con Captain Tsubasa: Rise of New Champions che si è confermato il gioco più atteso del mese di agosto 2020. L'età media dei componenti della redazione probabilmente ha giocato un ruolo fondamentale in questa scelta, considerando che la nostalgia per l'infanzia in cui il cartone era particolarmente in auge ha colpito duro questa volta, spingendo molti a votare per il gioco di calcio in stile anime come titolo più atteso del prossimo mese, nonostante realisticamente venga da avere dei seri dubbi sul valore puramente videoludico del prodotto. In seconda posizione c'è l'incredibile Microsoft Flight Simulator, che non solo riporta sulle scene un marchio storico dell'industria videoludica ma lo fa anche in grande stile, con soluzioni tecniche all'avanguardia che lo rendono uno dei giochi graficamente più impressionanti che si siano visti in questi anni, forse uno dei primi veri assaggi di next gen riscontrabile in giro.





In terza posizione c'è la versione PC di Horizon Zero Dawn: il gioco Guerrilla è considerato uno dei migliori titoli per PS4, se non dell'intera generazione che si appresta a concludersi, dunque è facile capire come anche una semplice conversione, peraltro decisamente tardiva, possa rappresentare comunque uno dei giochi più attesi del mese in arrivo. Fuori dal podio, gli altri giochi si trovano a una notevole distanza dai primi tre classificati, ma testimoniano comunque di una certa varietà di gusti che caratterizza i vari membri della redazione, considerando che in quarta posizione c'è Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered, nuova edizione migliorata del vecchio classico uscito all'epoca Gamecube, oltre a Tell me Why, l'avventura episodica di Dontnod destinata a raccogliere il testimone lasciato da Life is Strange, poco sotto.