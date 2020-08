Pokémon: per una folle teoria Ash e Pikachu non crescono mai perché sono fantasmi

Che abbiate seguito fedelmente l'anime dei Pokémon sin da bambini o che lo abbiate degnato di attenzione solo di tanto in tanto, è impossibile che non vi siate accorti di un dettaglio: Ash e Pikachu non crescono mai. Vivono mille avventure, visitano dozzine di Regioni, mangiano, dormono, viaggiano, ma non invecchiano. E una folle teoria ha cercato di spiegare questo fatto curioso.

Secondo una teoria, Ash e Pikachu non crescono mai perché sono fantasmi. E voi qui potreste anche interrompere la lettura, chiudere multiplayer.it, bruciare il PC e far saltare in aria la vostra abitazione, ma aspettate ancora un momento, perché il bello deve ancora venire. Difatti anche altre persone hanno cercato di spiegarsi come sia possibile che dopo 23 anni e sette stagioni Ash sia ancora un ragazzino di dieci anni.

Alcune teorie hanno ipotizzato che Ho-Oh gli abbia donato l'eterna felicità, o che semplicemente Ash sia in coma sin dall'inizio della serie anime. Ma la teoria dei fantasmi è ben più divertente, e per certi aspetti interessante (forse in questo momento state rimpiangendo i semplici cosplay di Pokémon Spada e Scudo, ben più concreti). Ash sarebbe morto, assieme a Pikachu, nella prima serie anime dei Pokémon, precisamente nel corso dell'episodio 22 della Stagione 1, la Torre del Terrore. Sì, quella dove comparivano Haunter, Gastly e Gengar.

Ad un certo punto, durante lo scontro con i fantasmi nella Torre del Terrore, il candelabro sul soffitto crolla a terra, facendo perdere coscienza ad Ash e Pikachu. Seguono delle buffe scene in cui Haunter tira fuori i fantasmi dai corpi dei due, tanto che Ash commenta con un "non voglio ancora essere un fantasma!". Ecco, secondo questa teoria i due sarebbero morti per davvero, anche se difficilmente ciò sembra credibile, trattandosi di un cartone animato adatto ad un pubblico molto giovane.

A margine, bisogna annotare che Ash non è il solo personaggio a non invecchiare mai nella serie Pokémon, dunque forse tutti questi ragionamenti, chiunque sia a portarli a termine, rappresentano uno sforzo di argomentazione filosofica eccessivo. Ma voi cosa ne pensate? Ash e Pikachu sono davvero morti durante la prima stagione? Sono davvero dei fantasmi?