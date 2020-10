Fortnite: come ottenere 115 V-buck gratis su Salva il Mondo oggi 11 ottobre 2020

Una nuova giornata è cominciata, e anche quella dell'11 ottobre 2020 vi permetterà di ottenere tanti bei bigliettoni su Fortnite Salva il Mondo. Questa guida vi spiegherà, ad esempio, come ottenere 115 V-buck gratis.



Non si tratta di una procedura che vi porterà via ore ed ore di tempo: i primi 50 V-buck, ad esempio, potranno essere ottenuti semplicemente effettuando l'accesso giornaliero a Fortnite Salva il Mondo. Questo sarà possibile da PC, Xbox One e PlayStation 4, ma non da macOS, dove il supporto a Salva il Mondo è terminato. In caso di enorme fortuna, i 50 V-buck diventeranno 100 V-buck



Vi saranno poi alcune sfide a tempo limitato da portare a termine presso Tavolaccia e Vallarguta, nulla di troppo complesso. Accedete ai rispettivi mondi di gioco (rispettivamente il secondo e il terzo) e cercate le missioni riportate poco più avanti.



Ecco la missione da completare a Tavolaccia:

Ripara il Rifugio, Quartiere Industriale (Livello Casa Base consigliato 40); 30 V-buck come ricompensa