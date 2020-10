Dragon Ball Z, come sarebbe Trunks in computer grafica? L'immagine di un artista

Trunks è uno dei personaggi più noti e apprezzati del mondo di Dragon Ball Z: tutti ricordano il suo arrivo nell'arco narrativo degli Androidi. Ma come apparirebbe il personaggio, se venisse realizzato in computer grafica? Una domanda interessante, che oggi trova la sua risposta altrettanto interessante.



L'artista noto su Twitter come @zaphk, esperto di grafica e modellazione 3D, ha deciso di mostrare a tutti come sarebbe Trunks in computer grafica. Un risultato davvero notevole: la fedeltà al materiale di partenza, cioè alle illustrazioni di Akira Toriyama, è assoluta. Eppure lo stile risulta ovviamente... differente, nel complesso. Ecco le immagini.