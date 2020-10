Dragon Ball, Trunks del futuro ottiene l'Ultra Istinto in questa fanart

Trunks del futuro è uno dei personaggi iconici di Dragon Ball : il suo debutto risale a Dragon Ball Z, ma è tornato anche nel più recente Dragon Ball Super nell'arco narrativo di Zamasu . Vi siete mai chiesti come apparirebbe in possesso dell' Ultra Istinto ? Forse voi no, ma se l'è chiesto l'artista chry_insi_art, che ha poi pubblicato il risultato su Twitter. E cioè una fanart in cui Trunks del futuro ottiene l'Ultra Istinto : guardatela qui di seguito, in un' immagine .

Noterete subito che lo stile è quello di Dragon Ball Z: quello dell'immagine è dunque il Trunks del futuro della Saga dei Cyborg e degli Androidi, che per qualche motivo (frutto ovviamente della fantasia) ha raggiunto lo "stato" di un essere divino. Difatti l'Ultra Istinto è una trasformazione che crea difficoltà di gestione agli stessi dei, come Beerus.



Goku ha ottenuto l'Ultra Istinto completo nel capitolo 64 del manga: non è detto che sia uno stato permanente o occasionale, ma finalmente sembra sia in grado di utilizzarlo per bene. Difficilmente Trunks del futuro farà altrettanto nella serie ufficiale... ci sono più possibilità, in effetti, con Super Dragon Ball Heroes.