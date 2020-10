Monster Hunter il film: primo trailer ufficiale, uscita e dettagli sulla storia

Monster Hunter il film si è mostrato nel primo trailer ufficiale, pubblicato in queste ore da Sony Pictures ed evidentemente impostato su uno stile alquanto trash, da quanto è possibile vedere in questi pochi secondi, ma dal quale veniamo a sapere qualcosa sull'uscita nei cinema e sulla storia.

Non ci sono state più molte notizie sul film di Monster Hunter da quella prima immagine di Milla Jovovich con le doppie lame, che già faceva un po' presagire il mood generale, ma possiamo finalmente avere qualche conferma con questo primo teaser trailer.

È ancora presto per fare valutazioni, ma in base a quanto è possibile vedere sembra che il film di Monster Hunter cali le caratteristiche della serie videoludica in un contesto più realistico, con la Jovovich e altri personaggi, soldati scelti, che si ritrovano catapultati a combattere contro mostri giganteschi.

Intanto vediamo il Black Diablos in azione, tanto per cominciare col piede giusto. Qualche dettaglio sul film e sulla sua storia, inoltre, emerge dalla descrizione del trailer su YouTube:

Oltre il nostro mondo, ce n'è un altro: un mondo di mostri potenti e pericolosi che dominano il loro regno con ferocia mortale. Quando una tempesta di sabbia trasporta il Capitano Artemis (Milla Jovovich) e la sua squadra (TI Harris, Meagan Good, Diego Boneta) in un nuovo mondo, i soldati si ritrovano a scoprire questo ambiente ostile e sconosciuto, casa di enormi e terrificanti mostri immuni alle armi da fuoco.

Nella loro disperata lotta per la sopravvivenza, l'unità incontra un cacciatore misterioso (Tony Jaa), le cui abilità uniche gli consentono di sopraffare le creature più potenti. Mentre Artemis e il cacciatore cominciano a collaborare e fidarsi l'un l'altra, si scopre che quest'ultimo è parte di un team guidato dall'Admiral (Ron Perlman). Di fronte a un pericolo così grande che potrebbe minacciare di distruggere il loro mondo, questi coraggiosi guerrieri decidono di combinare le loro uniche abilità per collaborare e combattere verso lo scontro finale.

Il film di Monster Hunter arriverà nei cinema a dicembre, sembra dunque scongiurato il rischio del rinvio al 2021 che era emerso qualche mese fa.