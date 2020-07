Monster Hunter il film: Milla Jovovich impugnerà le doppie lame

I lavoro sul film di Monster Hunter stanno procedendo spediti. Tanto che la celebre rivista Empire ha pubblicato una nuova immagine che mostra la protagonista Milla Jovovich mentre impugna le doppie lame, una della combinazioni di armi più celebri del videogioco di Capcom.





La Jovovich, già protagonista di un'altro adattamento videoludico ispirato ad una serie di Capcom, stiamo parlando di Resident Evil, ovviamente, impersonerà il tenente Artemis, una coraggiosa guerriera che viene sbalzata dal nostro mondo in uno parallelo, dominato da potenti mostri: quello di Monster Hunter.

Da queste poche parole si può capire come il nuovo film non sarà particolarmente fedele con il canovaccio della serie Capcom, ma si spera che almeno il binomio Paul W.S. Anderson/Jovovich sia in grado di confezionare uno spettacolare film action. I due avevano già collaborato per Resident Evil: The Final Chapter. Traete voi le conclusioni.

Ecco la sinossi del film:

Dietro al nostro mondo, ce n'è un altro: un mondo popolato da pericolosi e potenti mostri che dominano il loro territorio con ferocia mortale. Quando il tenente Artemis (Milla Jovovich) e la sua squadra speciale vengono trasportati tramite un portale dal nostro mondo al nuovo, rimangono senza parole. Nel suo disperato tentativo di tornare a casa, il coraggioso tenente incontra un misterioso cacciatore (Tony Jaa), le cui abilità uniche gli hanno permesso di sopravvivere in questa terra ostile. Di fronte a implacabili e terrificanti attacchi da parte dei mostri, i guerrieri si uniscono per combattere e trovare un modo per tornare a casa. Basato sulla serie di videogiochi, famosa in tutto il mondo, Monster Hunter.

C'è da dire che il design delle armi sembra piuttosto fedele a quello del gioco originale. Scopriremo a breve se anche il resto della produzione non si allontanerà eccessivamente dalle atmosfere di Monster Hunter. L'uscita del film negli USA, infatti, è fissata per il 4 settembre 2020. Ancora non si sanno i dettagli per la distribuzione italiana.

Quali sono le vostre aspettative?