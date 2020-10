PS5: controller DualSense e SSD più che la grafica risaltano come principali novità nelle prove

PS5 è stata oggetto delle prime prove in anteprima da parte di alcuni youtuber e giornalisti selezionati in Giappone, che hanno avuto modo di sperimentare la nuova console Sony e da cui riceviamo le prime impressioni che sembrano concentrarsi soprattutto su DualSense e SSD.

Non è un caso, a quanto pare, che la comunicazione di Sony abbia insistito molto sul controller DualSense e le sue particolari caratteristiche oltre che sull'SSD e la velocità dei caricamenti, perché sembrano essere proprio queste le novità ad aver colpito principalmente coloro che hanno provato PS5 in anteprima, almeno come prime impressioni.

Tornando all'articolo di Dengeki, ma anche a quello di 4Gamer, si nota come il DualSense e le particolarità del feedback aptico e dei grilletti adattivi siano le cose che hanno stimolato le maggiori reazioni in chi ha provato PS5, anche grazie al fatto che Astro's Playroom, il gioco preinstallato in PS5 che farà da banco di prova proprio per il nuovo controller.

"Forse non tutti potrebbero vedere esattamente la differenza tra un gioco PS4 e uno PS5 come aspetto", ha riferito il giornalista di Dengeki, riferendosi al fatto che il primo impatto, dal punto di vista della grafica, può non dare proprio l'impressione di trovarci di fronte a una nuova generazione con PS5 (almeno per quanto riguarda Astro's Playroom e Godfall).

Tuttavia, l'impatto arriva soprattutto entrando in contatto con il controller di PS5, DualSense: "A una prima occhiata qualcuno potrebbe pensare che non ci sia una grande differenza con PS4, ma quando ho effettivamente giocato i giochi, ho sentito direttamente i vantaggi di PS5 e le differenze. C'è la sensazione tattile data dal feedback aptico e dai grilletti adattivi, ma c'è anche la velocità di caricamento da considerare".

Oltre alle caratteristiche del DualSense, dunque, l'altro elemento in grado di fornire un impatto e far capire bene la differenza tra PS4 e PS5 è l'SSD, che porta a una netta riduzione nei tempi di caricamento. L'articolo di Dengeki fa notare come, all'interno di Astro's Playroom, il fatto di passare da un livello all'altro o da un Game Over a una nuova partita avvenga in maniera praticamente istantanea.

Dalle prime prove su YouTube della console siamo inoltre stati in grado di vedere le nuove foto reali di PS5 e le impressioni sul sistema di raffreddamento.