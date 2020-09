Dragon Ball Super, capitolo 64 del manga disponibile: dove leggerlo gratis

Nel momento in cui scriviamo il capitolo 64 del manga di Dragon Ball Super è ufficialmente disponibile per la lettura online. Ogni nuovo appuntamento con il manga arriva all'incirca alla metà del mese, e quello di oggi è particolarmente atteso dai fan dell'opera di Akira Toriyama e Toyotaro.

Come prima cosa, allora, vediamo dove leggere online gratis il capitolo 64 del manga di Dragon Ball Super: come potrete immaginare, basterà recarsi su Manga Plus, a questo indirizzo. Si tratta di un sito ufficiale in cui ogni nuovo capitolo dei principali manga in circolazione (e in pubblicazione cartacea in Giappone) viene reso disponibile quasi a tempo da record. Purtroppo le lingue supportate sono solo l'inglese e lo spagnolo, ma Dragon Ball Super resta comunque facilmente comprensibile e godibile.

Gli eventi del capitolo 64 saranno più che mai importanti, dato che l'arco narrativo di Moro sta ormai per giungere a compimento. Dopo la scomparsa di un personaggio molto importante, Goku si trasformerà di nuovo (forse sbloccando l'Ultra Istinto completo) e sfiderà ancora una volta il divoratore di pianeti. Ce la farà a vincere?