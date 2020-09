I 10 migliori giochi della generazione secondo critici e sviluppatori al PAX Online

Quali sono i 10 migliori giochi della generazione che si sta concludendo? In occasione del PAX Online x EGX Digital, l'evento in digitale organizzato dal PAX insieme ad Eurogamer.net, gli organizzatori hanno messo insieme una giuria di critici e sviluppatori per stilare una classifica con la top ten assoluta dei migliori titoli della generazione attuale.

Il gruppo che si è occupato di votare comprende vari giornalisti della stampa di settore e sviluppatori tra i quali troviamo Sam Barlow (Her Story, Telling Lies), Mike Bithell (Thomas Was Alone, John Wick Hex), Ralph Fulton (Forza Horizon 4, Fable), Rami Ismail (Nuclear Throne, Ridicolous Fishing), Greg Kasavin (Hades, Bastion), Rhianna Pratchett, Jason Schreier, Erik Wolpaw (Portal, Psychonauts), Derek Yu (Splunky) e tanti altri.

Potete trovare la spiegazione completa di come sia stata organizzata la classifica e le valutazioni dei vari componenti della giuria, oltre che la composizione completa di questa, a questo indirizzo su Eurogamer.net. Noi ci limitiamo a riportare la classifica con i 10 migliori giochi della generazione emersa in base a questa votazione, ma ovviamente sarebbe il caso di leggere anche le varie motivazioni per capire come sia venuta fuori, anche perché contiene diverse scelte alquanto soggettive, come spesso accade in questi casi.

I 10 migliori giochi della generazione secondo PAX Online x EGX Digital