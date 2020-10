Fall Guys Stagione 2: skin di Sonic svelata in anticipo, le immagini

Nella giornata di oggi Fall Guys: Ultimate Knockout riceverà il corposo aggiornamento che introdurrà ufficialmente la Stagione 2. Il tutto non è ancora disponibile, ma i dataminer hanno i loro modi per entrare in possesso di informazioni in anticipo: ecco dunque spuntare la skin di Sonic.



Avete capito bene, Sonic the Hedgehog debutterà a breve su Fall Guys: Ultimate Knockout. I giocatori potranno utilizzare le tante corone gratis della Stagione 2 per acquistare la skin del proprio porcospino blu preferito, probabilmente il prezzo sarà di 5 corone per la parte inferiore e altre cinque per quella superiore.



Eccovi le immagini che mostrano in anticipo come apparirà il costume di Sonic:

I don't think I have to explain who this guy is, do I? pic.twitter.com/UZ7xqjdDUy — Shiina - Fall Guys News & Leaks (@ShiinaFG) October 8, 2020