DIRT 5, un Rally Cross in Italia nel nuovo trailer da Codemasters

DIRT 5 è protagonista di un nuovo trailer che mostra un evento Rally Cross in Italia, all'interno di un tracciato che miscela monumenti e ostacoli naturali.

Dopo il video di gameplay con il Rally Raid in Cina, DIRT 5 mostra l'azione Ultra Cross: eventi tecnici e tortuosi, ideali per macchine agili e compatte come il roster World RX. Questo evento Ultra Cross si svolge in Italia, intrecciando monumenti iconici e ostacoli naturali per momenti di corsa mozzafiato.

Robert Karp, Development Director di DIRT 5, ha dichiarato: "L'Italia ha dimostrato di essere un ambiente incredibile per le corse. Ritagliarsi percorsi all'interno di una cava, una miniera di marmo abbandonata e sotto gli splendidi Ponti di Vara ha messo a dura prova il team, ma i giocatori adoreranno l'esperienza."

"Avere le auto FIA World Rallycross in DIRT 5 è un must, non solo per la loro velocità e agilità, ma anche per la loro estetica elegante e perfetta per un gioco come il nostro."

DIRT 5 arriverà venerdì 6 novembre su PlayStation 4, Xbox One, inclusa Xbox One X e su PC Windows (e Steam), seguiranno a breve le versioni per Xbox Series X e PlayStation 5 . Una versione Google Stadia verrà lanciata all'inizio del 2021.