DiRT 5, nuovo video gameplay con un Rally Raid in Cina

DiRT 5 torna a mostrarsi in video, sempre rigorosamente riguardante il gameplay vero e proprio del nuovo racing game da parte di Codemasters, questa volta incentrato su un Rally Raid ambientato in Cina.

Con l'avvicinarsi della data di uscita, recentemente spostata al 6 novembre 2020, DiRT 5 continua comunque ad illustrare varie modalità di gioco e caratteristiche in video, in questo caso per quanto riguarda il Rally Raid, uno degli eventi in DIRT 5 che combina percorsi divisi, diversi terreni e paesaggi incredibili in delle gare mozzafiato.

Nella fattispecie, il video riportato qui sopra mostra una sessione di Rally Raid in Cina, dove l'ambientazione ricalca alcuni elementi tipici dello Stato asiatico con le auto che sfrecciano attraverso risaie, monumenti iconici e villaggi tradizionali in un epico percorso fuoristrada.

L'evento Rally Raid in video mostra anche le auto della classe Modern Rally di DIRT 5, tra cui la Skoda Fabia R5 e la nuova Ford Fiesta R5 MKII. A questi eventi possono partecipare anche camion, buggies e molti altri veicoli.

Robert Karp, Development Director di DIRT 5, ha dichiarato: "Abbiamo aggiunto un altro livello di imprevedibilità a DIRT 5 negli eventi Rally Raid. I tuoi riflessi devono essere rapidi e dovrai essere preparato per tutto ciò che ti capiterà. Un luogo come la Cina è perfetto per queste gare. Il team ha creato alcuni fantastici percorsi tentacolari attraverso un ambiente denso e vario, che sono sia visivamente che tecnicamente sorprendenti".

DIRT 5 sarà disponibile su Xbox Series X e Series S al lancio delle console e poi anche su PS5.