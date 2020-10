Star Wars Jedi: Fallen Order, espansioni e nuovi contenuti in arrivo?

Star Wars Jedi: Fallen Order potrebbe avere delle espansioni in arrivo nel prossimo periodo, o comunque nuovi contenuti di qualche tipo secondo quanto riferito dal noto insider Shinobi602.

Non si tratta dunque di informazioni ufficiali ma solo di voci di corridoio per il momento, tuttavia considerando la natura di action adventure in single player è piuttosto verosimile che EA e Respawn possano avere altri contenuti in arrivo per Star Wars Jedi: Fallen Order, un gioco che è stato un successo peraltro, portando EA a rilanciare l'impegno sul brand in questione.

Shinobi non ha elaborato particolarmente l'informazione, limitandosi a riferire che "altri contenuti sono previsti per Jedi: Fallen Order" e anche per DOOM, tra l'altro. La cosa strana è che il gioco è uscito ormai da un po' di tempo e gli sviluppatori sono rimasti silenti ormai da alcuni mesi sul fronte dei contenuti, dunque il supporto sembrava a questo punto terminato.

Star Wars Jedi: Fallen Order ha peraltro ricevuto già alcune aggiunte in passato, tra le quali la modalità New Journey+ che introduce diverse variazioni al gioco una volta che è stato concluso e alcune modalità aggiuntive come il Meditation Training con varie opzioni di gioco.

Attendiamo a questo punto eventuali informazioni da parte di EA sui possibili contenuti aggiuntivi in arrivo, nel frattempo vi rimandiamo alla recensione di Star Wars Jedi: Fallen Order per saperne di più sul gioco.