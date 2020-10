Super Smash Bros. Ultimate, l'arrivo di Minecraft ha buttato giù Twitter?

Nella giornata di ieri Nintendo ha annunciato il nuovo personaggio di Super Smash Bros. Ultimate: ad unirsi alla lotta, questa volta, sarà Steve di Minecraft. E prima di buttare giù gli altri combattenti, pare che quest'ultimo abbia buttato giù Twitter.



Appena annunciato il nuovo DLC di Super Smash Bros. Ultimate, infatti, Twitter ha cominciato a manifestare diversi problemi, riportati tra gli altri anche da Down Detector; la divisione estera di IGN ha contattato Twitter per saperne di più, ma la piattaforma si è rifiutata di fornire maggiori informazioni.



Ciò naturalmente non ha impedito all'utenza di portare avanti le proprie deduzioni: secondo i giocatori, infatti, è stato proprio l'annuncio di un personaggio di Minecraft in Super Smash Bros. Ultimate ad infliggere un duro colpo a Twitter. Che non abbia retto l'entusiasmo del pubblico? Come giustamente è stato fatto notare, Twitter sta tenendo duro con le elezioni americane, con polemiche di ogni tipo... poi arriva Sakurai, dà l'annuncio e i server vacillano.

twitter the exact moment minecraft steve got announced for smash pic.twitter.com/CAR6riDrcP — Kevampire Williwolf 🎃 (@AwestruckVox) October 1, 2020