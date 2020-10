Fortnite, utilizza una Zipline da Corso Commercio a Foschi Fumaioli

Utilizza una Zipline da Corso Commercio a Foschi Fumaioli è una delle nuove sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4, già disponibile per il completamento per i possessori del pass battaglia stagionale. È molto importante portarla a termine, dato che fornisce 25.000 punti esperienza, e in questa guida vi spieghiamo come fare.



Già: come completare questa sfida di Fortnite? Rispetto alle altre missioni della Settimana 6, di certo non potrete lamentarvi del livello di difficoltà. Non dovrete combattere né cercare oggetti, ma semplicemente spostarvi da un punto all'altro della mappa di gioco di Epic Games, tramite le zipline (sorta di funivie con cavi).



Ma allora quali sono le posizioni da tenere d'occhio? Recatevi presso Corso Commercio (sud-est dell'isola) e dalla zona dei negozi prendete la zipline più vicina che prosegue verso Nord; è sufficiente interagire con essa tramite il tasto Quadrato del DualShock 4. A questo punto ogni piccolo tragitto da una torre e l'altra vi farà fermare: prendete una zipline dopo l'altra e proseguite fino a raggiungere i Foschi Fumaioli (estremo Nord-Est dell'isola).



Vi assicuriamo che è più complicato spiegare a parole questa missione che completarla effettivamente all'interno di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4. Ma un pratico video torna sempre utile, ed eccovi dunque quello realizzato da PerfectScore.