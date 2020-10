Fortnite Stagione 4 Capitolo 2, sfide della Settimana 6 disponibili: l'elenco

Le sfide della Settimana 6 sono ora disponibili su Fortnite Capitolo 2 Stagione 4. Nulla di cui stupirsi: oggi 1 ottobre 2020 è un giovedì, ed Epic Games pubblica le nuove missioni settimanali proprio il giovedì. Scopriamo allora cosa bolle in pentola.



Innanzitutto a partire da oggi sarà disponibile la skin di Wolverine per i possessori del Pass Battaglia a pagamento: è un aspetto sul quale torneremo. Intanto vi segnaliamo che le sfide della Settimana 6 sono già disponibili, e possono essere completate liberamente in qualsiasi ordine. Garantiranno 25.000 punti esperienza cadauna, quindi forse finalmente riuscirete a raggiungere il livello 100 del pass, sbloccando così Iron Man.



Il livello di difficoltà è quello di sempre, ma per la sfida di Black Panther vi consigliamo di recarvi nelle modalità a tempo limitato dedicate alla Marvel. Ecco qui di seguito, invece, l'elenco con tutte le sfide direttamente dagli sviluppatori di Epic Games:

Esamina forzieri a Foresta Frignante

Eliminazioni a Brughiere Brumose

Raccogli pietra da Castello Corallo

Consuma un pesce leggendario

Consuma oggetti da raccogliere a Siepi d'Agrifoglio

Utilizza una Zipline da Corso Commercio a Foschi Fumaioli

Infliggi danno dopo aver respinto un avversario con Onda d'urto cinetica di Black Panther

Infliggi danni agli avversari a Pantano Palpitante