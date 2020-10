Fall Guys Stagione 2 regalerà 20 corone ai giocatori: vincere è troppo difficile

In occasione della Stagione 2, prossimamente in arrivo su Fall Guys: Ultimate Knockout, gli sviluppatori di Mediatonic regaleranno 20 corone ai giocatori in formato gratuito. No, non sono impazziti, anzi hanno spiegato le proprie motivazioni su Twitter. Approfondiamo dunque la questione.



A quanto pare vincere è troppo difficile, su Fall Guys: Ultimate Knockout, anche per chi è in possesso della nostra guida ai livelli e alle modalità di gioco. E fin qui dovremmo essere tutti d'accordo: ogni partita ospita 60 giocatori, e soltanto uno è quello che vincerà l'ambito premio: una corona per vittoria. Questa moneta di gioco serve poi per acquistare skin esclusive nel negozio, costumi che arrivano a costare anche un totale di 10 corone cadauno, come quello di GRIS.



Di conseguenza moltissimi giocatori restano tagliati fuori, e non potranno mai avere il costume dei propri sogni. Mediatonic, sviluppatore del titolo, ha deciso di andare loro incontro: tra le ricompense stagionali della Stagione 2 di Fall Guys ci saranno così circa 20 corone, precisamente 21 se la promessa verrà mantenuta. Considerando che la Stagione 1 ne regalava soltanto 3, si tratta di un aumento davvero notevole.



Ottenere le corone sarà facilissimo: basterà giocare molte partite aumentando il proprio livello stagionale; nulla a che vedere con le abilità che erano necessarie fino ad oggi. Da una parte la community ha accolto favorevolmente la notizia: a chi non piacciono le skin facili da ottenere? Dall'altro i giocatori più abili si sono lamentati, perché ora i costumi smetteranno di rappresentare a priori un segno distintivo.



Voi cosa ne pensate? Era meglio lasciare l'ottenimento delle corone invariato, e cioè legato alle vittorie, oppure è giusto garantirne un po' anche ai nuovi arrivati o ai meno bravi?

We've heard you all of your feedback loud and clear!

Winning crowns in Fall Guys against 59 other beans can sometimes be a little challenging (@timthetatman)

For Season 2, we've added over 600% more golden crowns into the Season rewards...

FEATURED COSTUMES FOR EVERYONE!