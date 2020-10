Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G annunciati, caratteristiche tecniche e prezzi

Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G sono stati presentati in maniera ufficiale dalla compagnia anche in Italia, i nuovi modelli di smartphone da parte di Google per il 2020/2021, con caratteristiche tecniche e prezzi svelati.

La disponibilità non è ancora nota in Italia per il Pixel 5 ma il prezzo è di 699 dollari in USA e 629 euro in Francia (presumibilmente lo stesso prezzo in Italia), mentre Pixel 4a 5G sarà di 499 dollari in USA e 499 euro in Francia.