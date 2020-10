Call of Duty: Warzone, errore CE-34878-0 su PS4: come risolverlo

Sembra che negli ultimi giorni l'errore CE-34878-0 sia arrivato a dare parecchio fastidio ai giocatori di Call of Duty: Warzone su PlayStation 4. Stiamo per spiegarvi tutto ciò che è attualmente noto su questo particolare problema, e anche per proporvi alcune soluzioni. Tentar non nuoce, come si dice.



Su PlayStation 4, l'errore CE-34878-0 provoca il crash dell'applicazione senza mezzi termini: dunque nel bel mezzo della partita di Call of Duty: Warzone, il gioco smette di funzionare e bisogna riavviare tutto da capo. Activision sta indagando sui recenti problemi, tra i quali anche l'errore CE-34878-0 probabilmente, ma intanto serve una soluzione almeno momentanea.

Per fortuna sembra essercene davvero una, proveniente da nientemeno che Sony. Sono suggerimenti che potrebbero rivelarsi inutili, ma potreste anche scoprire la causa di tutti i vostri problemi. Dapprima bisogna chiudere l'applicazione e installare il più recente aggiornamento di sistema, quindi procedere al riavvio della PlayStation 4. A questo punto i possessori di un hard disk esterno dovrebbero procedere alla sua formattazione come sistema di memoria, direttamente dalla console. Ovviamente effettuate un backup dei dati tramite cloud, se potete.



Ciò dovrebbe risolvere la situazione, evitando nuovi crash nell'applicazione. Se i problemi continuano, e soprattutto se si verifica lo stesso errore con altre applicazioni, è opportuno provvedere il prima possibile al ripristino del sistema ai dati di fabbrica. Viceversa, se vi accorgete che l'errore CE-34878-0 si verifica solo con Call of Duty: Warzone, a questo punto è meglio attendere una patch da parte degli sviluppatori di Infinity Ward.