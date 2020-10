Marvel's Spider-Man Remastered su PS5: un video confronto con la versione originale

Marvel's Spider-Man Remastered si è mostrato ieri, praticamente per la prima volta, con un trailer del gameplay, e oggi è già spuntato il primo video confronto non ufficiale ma piuttosto accurato tra la nuova versione PS5 e quella originale su PS4, che consente di fare alcune valutazioni.

Dopo il video in modalità 60 fps mostrato ieri alcune differenze sono risultate subito palesi, prima fra tutti, nel bene e nel male, quella riguardante il confronto fra il nuovo e il vecchio Peter Parker, che ha peraltro scatenato una massa di utenti furiosi contro Insomniac per la trasformazione totale del modello usato per il protagonista.

Il video in questione, pubblicato dal canale YouTube spagnolo "ElAnalistaDeBits", fa un parallelo abbastanza diretto tra le due versioni, andando a ricercare sul Marvel's Spider-Man per PS4 le stesse inquadrature e situazioni mostrate da Sony nel video gameplay di ieri, in modo da trarre alcune conclusioni sul lavoro svolto per la nuova versione.

Questi sono i punti principali che emergono dalla disamina delle due versioni: