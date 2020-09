Marvel's Spider-Man Remastered per PS5: trailer, video in modalità 60 fps e dettagli

Marvel's Spider-Man Remastered per PS5 è stato presentato ufficialmente da Insomniac Games con un trailer d'esordio, un video della modalità performance a 60 fps e una marea di dettagli.

Sapevamo che Marvel's Spider-Man: Remastered sarebbe stato mostrato prima dell'uscita, ma non pensavamo che gli sviluppatori volessero farlo già nella giornata di oggi.

"Siamo felici di annunciare che in ogni copia di Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition per console PlayStation 5 sarà incluso un codice voucher per Marvel's Spider-Man Remastered", ha scritto il community director di Insomniac Games, James Stevenson, sul PlayStation Blog.

"Si tratta di una vera e propria rimasterizzazione di nuova generazione del classico Marvel's Spider-Man, in cui il team di sviluppo ha perfezionato e aggiornato il gioco sotto ogni aspetto, dai contenuti alle tecnologie. Abbiamo attinto alle nuove risorse introdotte da PlayStation 5 per arricchire il titolo di caratteristiche inedite, tra cui tre costumi aggiuntivi."

"In particolare, vale la pena soffermarsi sugli aggiornamenti grafici. Gli sviluppatori hanno svolto una minuziosa opera di ricostruzione degli ambienti di gioco sulla base delle elevate prestazioni garantite dalla nuova console."

"Oltre alla migliore resa di modelli e materiali, la principale innovazione riguarda l'introduzione di ombreggiature ambientali ed effetti in ray tracing. Ora la luce viene riflessa realisticamente dalle finestre dei grattacieli, rendendo ancora più suggestiva la resa del cielo e delle diverse condizioni meteo."

"Ma non ci siamo limitati agli scenari. Il processo di rinnovamento ha coinvolto anche i personaggi. Le nuove possibilità tecnologiche hanno permesso di applicare shader a pelle, denti e occhi, e persino di disegnare ogni singolo capello, rendendo ancora più vivi ed espressivi i protagonisti della storia."

"Questo ci porta a parlare della novità più eclatante. Per garantire la migliore esperienza possibile ai giocatori della serie Marvel's Spider-Man di nuova generazione, abbiamo scelto un altro volto per Peter Parker."

"È stato un piacere lavorare con John Bubniak nel gioco originale, ma per PS5 ci siamo rivolti a Ben Jordan, che riteniamo più adatto a valorizzare le sessioni di facial capture svolte dall'attore Yuri Lowenthal. Nel gioco le fattezze di Ben sono straordinarie ed esaltano a pieno le movenze di Yuri."

"Di seguito vi proponiamo alcune delle scene più memorabili del primo episodio, dove Peter arriva in laboratorio e trova il suo capo e mentore, Otto Octavius, intento a lavorare sui suoi inconfondibili tentacoli meccanici."

"In aggiunta a tutto questo, sempre in virtù della potenza di PS5, siamo ora in grado di offrire un frame rate più elevato in modalità ad alte prestazioni, per un'esperienza a 60 fps!"

"Preparatevi a rivivere l'inizio della saga di Marvel's Spider-Man in una veste completamente nuova. Non vediamo l'ora che possiate provarlo controller alla mano. Nell'attesa, vi proponiamo un breve filmato."

"E non è finita qui! Abbiamo sfruttato altre funzionalità PlayStation di nuova generazione, come i caricamenti semi-istantanei (tranquilli, potrete riattivare le simpatiche animazioni d'attesa dei viaggi veloci, se vorrete), l'audio 3D per cuffie compatibili e il rivoluzionario feedback aptico del controller DualSense."

"Inoltre, troverete tutte le nuove opzioni della modalità foto messe a punto per Marvel's Spider-Man: Miles Morales, come la possibilità di aggiungere fonti di luce alla scena o cambiare costume dopo lo scatto!"

"Ehi, a proposito di spider-costumi... Guardate un po' qui:"

"Esatto! Il costume Amazing è uno dei tre aggiunti al gioco. È la tenuta perfetta per lanciarsi alla conquista del trofeo di platino in Marvel's Spider-Man Remastered."